Дело 19 февраля: суд опрашивает свидетелей о роли вице-губернатора Орлова в избиении митингующих 5 Криминал, Новости

В Приморском районном суде Одессы продолжают рассмотрение дела бывшего вице-губернатора Одесской области Александра Орлова, которого обвиняют в причастности к силовому разгону мирной акции возле ОГА 19 февраля 2014 года. В среду, 26 февраля, в суде выслушали показания четырех свидетелей со стороны обвинения.

Как известно, действующего депутата Одесского горсовета Александра Орлова обвиняют в организации массовых беспорядков и незаконном препятствовании проведению митинга, совершенному по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины). Судья – Сергей Кичмаренко.

В ходе заседания свидетели рассказали, как они оказались 19 февраля возле ОГА и что видели. При этом ни один из них лично не знаком с обвиняемым и не видел его 19 февраля на месте разгона митинга.

Первой перед судом выступила Евгения Лукиянюк. Она рассказала, что 19 февраля 2014 года была возле ОГА и стала свидетелем нападения на участников мирного митинга. Пришла к облгосадминистрации в качестве участницы собрания представителей майдана. По ее словам, нападение на людей началось после выступления на тот момент губернатора области Николая Скорика и продлилось недолго.

После того, как он зашел в ОГА, началось нападение титушек на людей. Я видела, что из городских автобусов, один из них №168, которые работают по городу, вышли крепкие парни. Им выдали шлемы, биты, арматуру. После исчезновения Скорика они кинулись на нас. Разбили два мотоцикла, людям головы, журналистам технику, – рассказала Евгения.

Свидетель не смогла утвердительно заявить, что нападение на участников митинга было “по команде”. Евгения считает, что “титушек” пригласил кто-то из облгосадминистрации.

Людей было много, я не могу сказать, что это было по команде. Возможно, была команда тех, кто руководил этими людьми, – отметила она.

На вопрос адвоката обвиняемого Ирины Носкиной, видела ли Евгения в тот день возле ОГА Александра Орлова, свидетель сказала, что Орлова видит сегодня впервые.

Но, если бы мне показали видео, возможно, я бы узнала его, – добавила Лукиянюк.

После нее выступил следующий свидетель – участница одесского майдана Анна Рудык. Она рассказала, что к ОГА пришла по приглашению знакомых, которые ей позвонили и сказали, что всех “собирает Алексей Черный”.

Он призывал собраться возле центрального входа. Мы остановились на лестнице.

Все вокруг были возбужденные и взволнованные. Если стоять спиной к ОГА, то справа стояли автобусы, в которых сидели люди в темном камуфляже. Тогда же подъехали желтые автобусы и остановились на проспекте Шевченко. Вышел Николай Скорик и остановился перед нами. Я у него спрашивала, что это за люди. Тогда перед нами появилась цепь милиционеров. Скорик через плечо сказал: “мне же нужно защититься”. Дальше начало приближаться наступление толпы со стороны проспекта Шевченко людей в камуфляже с палками и битами. Часть людей и меня в том числе прижали к дверям. Полилась кровь. Все это было очень долго. Как внезапно появились, так и внезапно исчезли, – рассказала свидетель.

Она считает, что действия лиц в камуфляже были организованы, но кем конкретно, ей неизвестно.

Возможно, что ОГА организовала подвоз людей, – резюмировала Рудык.

Следующий свидетель Александр Свирский заявил, что акция с избиением была организована против митингующих и осуществлялась не без ведома ОГА.

Когда началась акция избиения этими головоногими, то двери в ОГА были закрыты. Внутри стояли милиционеры, прикрывая щитами. Зайти туда было невозможно. Очень плотная цепь милиционеров была вдоль стены облгосадминистрации. Вместо того, чтобы идти защищать людей, они стояли и подпирали стенку. Они стояли для того, чтобы остановить евромайдановцев, если те вдруг начнут ломиться в облгосадминистрацию, – сказал Александр.

Свидетель также сказал, что нападение началось после выступления Скорика. Как только он ушел, сразу же появилась “толпа 200-300 человек с проспекта”.

Кто организовывал это нападение, свидетелю так же, как и остальным, неизвестно.

Также Свирский не видел Орлова в тот день возле ОГА – впервые увидел его сегодня.

Но руководству совсем нет необходимости стоять в горячем месте. Можно наблюдать из другого места, – резюмировал свидетель.

Выступление четвертого свидетеля Георгия Содоля стало аналогичным.

Кроме всего прочего, он заявил, что лично ходил в мэрию и информировал власть об организации 19 февраля возле ОГА мирного собрания. К тому же он считает, что нападение на митингующих организовал Скорик и его заместители.

Адвокат Орлова Ирина Носкина поинтересовалась, что он может засвидетельствовать против ее подзащитного. В ответ Георгий сказал следующее:

Он заместитель Скорика и он его как минимум не отговаривал от противостояния с людьми. Он человек режима диктатуры Януковича.

По завершению заседания прокурор сообщил, что на следующем заседании планирует допросить еще свидетелей. В ответ судья сказал, что выступившие свидетели ничего нового не рассказали и ему хотелось бы выслушать свидетелей именно действий Орлова.

Для чего тратить время на то, что общеизвестно. Они никаких новых фактов не подтвердили кроме тех, что уже известны. Они высказывают одну и ту же позицию. Никто ее не оспаривает. Если есть свидетели действий Орлова – пожалуйста, – резюмировал судья Кичмиренко.

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