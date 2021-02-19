Дельцы из Одесской области обманули государство на 670 миллионов

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с налоговиками обнаружили в Одесской области коррупционную схему импорта и растаможки товаров.

Как сообщили в НАБУ, доказательства были получены по результатам 39 обысков в различных складских помещениях с декабря по 16 февраля.

Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны были там храниться, но и непригодность этих помещений для хранения данных товаров. Следовательно, вообще отсутствовали основания для возмещения компаниям НДС. Правоохранители уточнили, что речь идёт о более 20 компаниях, деятельность которых находится на контроле антикоррупционеров с осени 2017 года.

Все эти фирмы-импортёры подконтрольны одной группе лиц и незаконно получали возмещение НДС из госбюджета.

«Эпизод, в рамках которого удалось предотвратить потерю 674 миллионов бюджетных гривен, детективы расследуют с августа 2020-го. Основанием для внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований стали как собственные наработки детективов НАБУ, так и обращение главы временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий представителей государственной власти», — говорится в сообщении НАБУ.

После первой волны обысков в конце минувшего года одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 миллионов гривен.