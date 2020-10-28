COVID-19 унес за сутки рекордное количество жителей Одесской области 171 Новости

Диагноз COVID-19 подтвердился за минувшие сутки у 567 жителей Одесской области.

Об этом сообщает Минздрав.

Общее число инфицированных в регионе достигло 23 207 человек. От осложнений коронавируса за сутки умерли 13 человек (351 за все время).

В Украине подтвердили 7474 случая заражения коронавируса за сутки, 165 больных умерли. Больше всего заражений обнаружили в Харьковской и Одесской областях, а также в Киеве.

Всего за период эпидемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировано более 363 000 случаев инфицирования, умерли 6755 человек с подтвержденным заражением коронавируса.