Чотири компанії отримають від Одеської ОДА більше ніж 800 тисяч компенсації 72 Новости

Виконуючий обов’язки голови Одеської обласної адміністрації В’ячеслав Овечкін підписав чотири розпорядження про виділення Департаменту економічної політики та стратегічного планування коштів на компенсації компаніям частини відсоткової ставки по кредиту, отриманому на розвиток бізнесу.

Загальна сумма коштів складає 816,6 тисяч гривень, і більш ніж половину з них, 500 тисяч, виплатять ТОВ – підприємству, заснованому на власності об’єднання громадян «Елкон-дизайн».

Згідно з реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ця компанія належить громадській організації інвалідів «Елкон», засновниками якої є Павло Олін, Леонід Почтаренко, Анатолій Девіль і Олена Крутик. А керує фірмою Валерій Крутик.

Ця компанія з року в рік регулярно виграє великі тендери на поставку меблів органам державної влади і місцевого самоврядування. У 2016 році ІзбірКом з’ясовував – у чому секрет популярності компанії.

У серпні минулого року вона виграла тендер від Управління освіти Біляївської районної державної адміністрації щодо постачання шкільних меблів для початкових класів в рамках проекту «Нова українська школа». Компанія зголосилася зробити це за 3 мільйона 637,5 тысяч гривень.

Ще 174,2 тисячі гривень мають виплатити Товариству з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія Бласко», що заснована у 2017 році Олександром Шамбальовим, який є також директором цієї кампанії. Основним видом діяльності ТОВ є вантажний автомобільний транспорт, однако також воно займається технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів, оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами тощо.

116,7 тисяч гривень компенсують приватному підприємству «Гіфт-К», заснованому у 2005 році Сергіем Колоденком. Основним видом діяльності цієї компанії є виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари.

Нарешті 25,6 тисяч гривень компенсують ТОВ «Мічурина+». Засноване у 2014 році Товариством з обмеженою відповідальністю «Регіональна енергетична компанія». Кінцеві бенефіціари – Ганна та Олександр Чумаки. Основним видом діяльності компанії є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Але також компанія займається тваринництвом, оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, та наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

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