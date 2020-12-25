Число жертв коронавируса в Одесской области достигло 996 человек 44 Новости

963 случая заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Одесской области, из них 320 — в Одессе.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 19 человек, а общее число жертв коронавируса достигло 996 человек. Число выявленных в области случаев с начала эпидемии достигло 67 934 человек, в том числе в Одессе — 30 588.

Продолжают болеть 41 080 человек в области, из них 12 485 в Одессе (на 125 больше, чем сутки тому назад).

На лечении в городской клинической инфекционной больнице Одессы находятся 256 пациентов с COVID-19, из них 214 находятся в тяжёлом состоянии. Ещё 51 пациент проходит лечение в ГКБ №1, 43 человека — в больнице №10, 115 человек — в больнице №5, пятеро — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 24 декабря, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 75 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.