Чиновники облсовета и подрядчики попались на махинациях при ремонте противопожарных систем в больницах 86 Места, Новости

Управление областного совета по имущественным отношениям заплатило подрядчикам 7,8 млн гривен за некачественный ремонт систем противопожарной защиты в трех больницах Одессы. Такая сумма, по мнению полиции, является завышенной.

Врамках уголовного производства № 12019160000001105 от 7 декабря 2019 года полиция расследует злоупотребление служебным положением сотрудниками управления областного совета по имущественным отношениям и фирм «Спецавтоматика», «Спецпожсервис» и «Городская охрана». В 2019 году облсовет проводил ряд закупок на капитальный ремонт противопожарных систем в больницах. Все работы должны были быть выполнены до конца декабря 2019 года. Полиция установила, что управление по имущественным отношениям подписало акты выполненных работ и перечислило всю сумму подрядчикам, когда на самом деле работы были неполностью выполнены, а качество – ненадлежащее. Всего облсовет заплатил за ремонт пожарной сигнализации в трех больницах 7 млн 814 тыс. 152 грн.

В 2019 году управление по имущественным отношениям проводило закупку капитального ремонта систем противопожарной защиты в таких больницах:

в Одесском областном клиническом медицинском центре на ул. Судостроительная, 1. Договор был подписан с фирмой «Городская охрана» на сумму 150 тыс. 905 грн. Работы должны были быть выполнены в октябре 2019 года.

в 9-этажном лечебном корпусе «В» в Одесской областной детской клинической больнице на ул. Академика Воробйова, 3. Договор был подписан с фирмой «Спецпожсервис» на сумму 1 млн 807 тыс. 852 грн. Работы должны были быть окончены до конца декабря 2019 года.

в главном корпусе «А» в Одесской областной клинической больнице на ул. Академика Заболотного, 26. Договор был подписан с фирмой «Спецавтоматика» на сумму 5 млн 855 тыс. 395 грн. Работы должны были быть выполнены с марта по декабрь 2019 года.

Завершение работ, а также принятие их результата подтверждаются подписанием сторонами актов приемки выполненных работ. На их основании облсовет перечислил все деньги за ремонт подрядчикам. Следователи полиции в декабре 2019 года выезжали на все три объекта, где проводился ремонт систем противопожарной защиты, чтобы осмотреть качество ремонта. Во время визуального осмотра они увидели, что ремонт сделан крайне некачественно, не в полном объеме и не соответствует своей цене. То есть, это свидетельствует о том, что какая-то часть бюджетных деньг, выделенных на ремонт, была присвоена как заказчиком работ, так и подрядчиками.

С ноября 2018 года по август 2019 года управление областного совета по имущественным отношениям потратило на ремонт пожарных сигнализаций 11 млн 416 тыс. 196 грн. Почти половину из этих денег облсовет заплатил связанным между собой фирмам, в число которых входят «Спецавтоматика», «Спецпожсервис» и «Городская охрана».

Частное предприятие «Городская охрана» занимается электромонтажными и строительно-монтажными работами. Учредителем компании выступает Виктор Солопов. До 2018 года Виктор Солопов был учредителем фирмы «Спецпожсервис». Фирма зарегистрирована по адресу Гастелло, 52. За этим же адресом находится и фирма «Спецавтоматика». Директором фирмы является Анатолий Хованский, который по совместительству возглавляет «Черноморскую транспортную компания». Последняя связанна с Леонидом Климовым.

Столь халатное и наплевательское отношение со стороны чиновников областного совета по имущественным отношениям, а также подрядчиков работ вызывает недоумение. Ведь от качества ремонта пожарной сигнализации зависит жизнь многих людей. А наши управленцы в первую очередь думаю о своем обогащении, в итоге, из-за этого страдают люди.

Справка: в декларации за 2018 год Виктор Лунгул указал, что его семья владеет двумя квартира в Одессе и домом в селе Куяльник. Ездит Виктор Васильевич на машине Toyota Camry за 852 тыс. грн. Его заработная плата в месяц составляет почти 45 000 грн.

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