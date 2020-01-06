Чиновник из Одессы получил приговор за взятку и драку с правоохранителями 66 Криминал, Новости

Малиновский районный суд города Одессы вынес приговор бывшему чиновнику Одесского городского совета, который в 2009 году попался на взятке, а при задержании еще и умудрился подраться с сотрудниками милиции.

Согласно документу, опубликованному в судебном реестре, в апреле 2009 года, обнаружив самовольно пристроенный балкон, чиновник потребовал у его владельцев 3 тысячи долларов. В замен он пообещал не обращаться в суд для получения разрешения на снос пристройки. Кроме того, в дальнейшем он еще и обещал помочь узаконить самовольно возведенную пристройку.

Для того чтобы у владельца балкона не осталось сомнений, что действия чиновника законны, он указал список документов необходимых для проведения работ и намекнул, что для их получения нужно примерно полтора года, а так как у владельцев квартиры этих документов нет, то районная администрация может снести балкон в любой момент.

Владелец балкона просил у чиновника уменьшить размер взятки, но тот с угрозами настаивал на полной сумме.

В итоге 20 мая 2009 года он получил 3 тысячи долларов, находясь в своем служебном кабинете №316 на Генерала Петрова, 22. Когда после получения денег в его кабинет вошли правоохранители, он пытался сбежать с места преступления, обзывал сотрудников полиции и пытался драться с ним.

В результате этой стычки, чиновник толкнул сотрудницу полиции и она упала, ударившись головой об стол. Когда другой полицейский схватил его и "заломал" руки, чиновник сделал вид, что успокоился, а затем снова попытался сбежать из своего кабинета толкая в стороны правоохранителей.

Как выяснили наши журналисты, речь идет о бывшем начальнике отдела контроля за самовольным строительством Малиновской районной администрации Вовчанском Вадиме Николаевиче. На суде он не признавал свою вину, но доказательств оказалось более чем достаточно. В итоге, спустя 10 лет после преступления, суд приговорил Вовчанского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

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