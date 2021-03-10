Четыре натовских корабля зашли в Одессу 17 Новости

Корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2 пришвартовались 10 марта у одного из причалов Одесского морвокзала.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В состав группы входят флагман — корабль обеспечения S. Mehmet Pasa ВМС Турции, а также противоминные корабли Ayvalik (Турция), Tajo (Испания) и Lupu Dinescu (Румыния).

«Во время визита планируется проведение протокольной встречи представителей группы с командованием отечественного флота, а также совместные с ВМС ВС Украины тренировки в акватории Чёрного моря», — заявили в Минобороны.

Отмечено, что посещение иностранных военных кораблей заинтересованными гражданами не предусмотрено по причине противоэпидемических мероприятий.