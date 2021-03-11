Четверо жителей Одесской области отравились грибами с начала года

11.03.2021 10:17
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Новости

Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины зарегистрировал в 2021 году 3 случая отравления грибами с 4 пострадавшими.

Как сообщили в центре, это жители бывших Ананьевского, Кодымского и Тарутинского районов.

Во всех случаях пострадавшие употребляли грибы, собранные в прошлом году, замороженные, маринованные, консервированные. Так, жительница Тарутинского района ела жареные белые грибы, собранные ею же осенью и замороженные, два жителя Кодымского района употребляли маринованные рядовки, а жительница Ананьевского района — консервированные опята, приобретенные на рынке у частного лица».

Все отравившиеся были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Специалисты центра напоминают, что ни заморозка, ни термическая обработка, ни маринование или сушка не лишают грибы ядовитых веществ.

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