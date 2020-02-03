Черноморский порт перед передачей в концессию набрал 100 млн гривен долгов 104 Новости

ГП «Морской торговый порт «Черноморск» по итогам 2019 года набрал долгов на 100 млн гривен и это при подготовке предприятия к передаче в концессию. Об этом редакция узнала из сообщения пресс-службы предприятия.

Врио директора ГП «МТП «Черноморск» (замдиректора) Александр Незнакомов во время явочного совещания с руководителями структурных подразделений заявил, что порт находится в «глубоком кризисе». Финансовая служба предприятия сообщал, что порт закончил год с убытком в 176 млн гривен.

Окончательный финансовый результат станет известен в начале февраля, когда будет полностью закрыт бухгалтерский и налоговый учет за 2019 год.

“Больше всего нас беспокоит кредиторская задолженность перед компаниями, которые обеспечивают жизнедеятельность предприятия, прекращение предоставления ими услуг может привести к остановке госстивидора. Это АМПУ, Автотехнический центр, это предприятия, которые оказывают услуги по линии снабжения и многие другие. И эта ситуация усугублялась на протяжении последних двух лет”, – Александр Незнакомов

Начальник юридической службы Елена Новичкова считает, что есть имеет два выхода: пойти по пути экономии и существенного сокращения расходов (переход на четырехдневную рабочую неделю, снятие надбавок, премий и других доплат, значительное сокращение штата, особенно в управленческих подразделениях) или объявить банкротство.

Любой из кредиторов может инициировать процедуру банкротства ГП «МТП «Черноморск». И как только суд открывает процедуру банкротства — останавливается выполнение всех обязательств предприятия перед кем-либо, начинается судебная процедура и изыскание средств для погашения долгов. Поскольку предприятие входило в список предприятий, которые не подлежат приватизации, то, согласно законодательству, невозможно продать или реализовать каким-либо образом имущество такого предприятия для удовлетворения требований кредиторов. Поэтому все может закончится принятием решения о ликвидации ГП «МТП «Черноморск». Во владении Министерства инфраструктуры останется имущество бывшего госстивидора, которое впоследствии может быть передано в аренду или концессию.

“Мы сейчас вскрываем ряд схем, в результате действия которых ГП «МТП «Черноморск» понес убытки на десятки миллионов гривен, мы в три раза повысили тарифы на хранение грузов, повысили тарифы Портофлоту»” , – Александр Незнакомов.

Кабинет министров 6 ноября 2019 года согласовал назначение Александра Попова исполняющим обязанности директора ГП «МТП «Черноморск». Мы писали, что он замешан в ряде скандалов АМПУ.

Мининфраструктуры 30 сентября 2019 года освободило Сергея Сечкина от исполнения обязанностей директора ГП «МТП «Черноморск». Сечкин занимал указанную должность с сентября 2017 года. Куда он исчез нам неизвестно, но его куратором является экс-нардеп Вилен Шатворян. Почему Сечкина не уволили раньше — вопрос к министру инфраструктуры Власдиславу Криклию.

Кстати, в конце января он заявил, что следующий концессионный конкурс будет в Черноморском порту. Министр подчеркнул, что концессии и инвестиции должны стать движущей силой обновления и развития украинской инфраструктуры.

“Государственно-частное партнерство является нашим фаворитом, поэтому не останавливаемся. Готовим концессионные проекты в морских портах Мариуполь, Бердянск, Одесса и Черноморск. Следующий концессионный конкурс будет в морском порту Черноморск. Там мы предлагаем инвесторам контейнерный терминал и паромную переправу. Далее — конкурс в морском порту Одессы, где инвесторов должна заинтересовать пассажирский терминал и гостиница”, – Владислав Криклий.

Напомним читателям, что нам пока неизвестно, чтобы было открыто расследование по коррупционным схемам Сечкина в порту.

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