Через Преображенский парк проложат дорогу — УКС не имеет информации о захоронениях там 26 Места, Новости

Для реконструкции входного комплекса в зоопарк со стороны Преображенского парка и создания там парковки на 40 автомобилей, возможно, придётся убрать некоторые зелёные насаждения.

Об этом заявила первый замначальника управления капительного строительства Лариса Янушкевич.

«Сейчас проводится обследование территорий, и если придётся снести деревья, то обязательно будет проведена компенсационная высадка деревьев», — заверила Янушкевич.

Что касается дороги, которая должна пройти через парк, соединяя улицу Водопроводную с Мечникова, то чиновник отметила, что это безусловная необходимость. Она заявила, что у УКС нет информации, что дорога будет проходить через бывшие могилы (вся территория нынешнего Преображенского парка и его окрестностей — бывшее Первое городское кладбище Одессы. — Ред.).

Источник