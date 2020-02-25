Частная компания 19 лет незаконно арендует строения дачи Маразли на территории санатория им. Чкалова 48 Места, Новости

Впрочем, расследование проходит очень вяло и за пять лет в реестре имеется только одно постановление.

В последнее время все стали наблюдать как полиция и прокуратура активизировали свою роботу по обилечиванию строительной отрасли. На этот раз прокуратура решила стряхнуть пыль с уголовного производства №12015160500005076 от 30.06.2015 года относительно незаконной аренды здания дачи Маразли на территории санатория им. Чкалова. Отметим сразу, что с 2015 года в реестре судебных решение не содержится никаких постановлений или других решений по данному производству.

Так, еще в 2015 году к правоохранителям обратился гражданин с заявлением о неправомерных действиях должостных лиц государственного учреждения «Специализированный санаторий им. В.П. Чкалова», которые якобы, злоупотребляя своим служебным положением, присвоили имущество. В июне 1992 года между санаторием и акционерным обществом «Галакси» был подписан договор аренды двухэтажного нежилого здания (дача Маразли) на Французском бульваре, 85. Площадь здания составляет 642 м2 и оно является государственной собственностью. В дальнейшем арендатором стала некая компания «Интерим Сервис».

Срок действия договора аренды закончился в июне 2017 года, а Министерство здравоохранения Украины отказало компании в его пролонгации. Основанием для отказала стало отсутствие новой оценки имущества, а также тот факт, что ООО «Интерим Сервис» фактически занимает большую площадь, нежели предусмотрено договором.

Несмотря на то, что договор аренды считается недействительным, спустя два с половиной года компания так и не освободила арендуемое ранее помещение и продолжает уплачивать арендную плату на основании расчёте от 2007 года и оценки объекта недвижимости от 2001 года на площадь 735 м2. В конце 2019 года фондом госимущества был осуществлен визуальный осмотр дачи Маразли на территории санатория им. Чкалова, которую арендует компания «Интерим Сервис». Чиновники установили, что площадь здания, находящегося в аренде, составляет 875,5 м2 в то время как, согласно оценки, плата осуществляется за 735 м2. Получается, что компания бесплатно пользовалась 140 м2 и не уплатила за это ни копейки.

В то же время сам санаторий им. Чкалова не имел права сдавать в аренду данное двухэтажное здание. Действующее законодательство запрещает самим сдавать в аренду имущество, общая площадь которого превышает 200 м2. В данном случае передавать в аренду здание должен был фонд госимущества Украины.

Последняя оценка дачи Маразли осуществлялась в 2001 году, то есть 19 лет назад и она не соответствует актуальным ценам на недвижимость.

На сегодняшний день Приморский районный суд предоставил правоохранителям доступ к регистрационному делу ООО «Интерим Сервис».

Основным видом деятельности компании является торговля горюче-смазочными материалами. В СМИ имеется информация о том, что компания «Интерим Сервис» занимается заправкой самолетов в международном аэропорте «Одесса».

Ситуация сама по себе странная. Прокуратура и полиция на пять лет запустили данное уголовное производство, не совершали никаких процессуальных действий и решили его реанимировать лишь в 2020 году.

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