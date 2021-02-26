Часть Черемушек осталась без воды до ночи 15 Новости

Филиал «Инфоксводоканал» ограничил водоснабжение в ряде домов Одессы из-за необходимости проведения ремонтных работ по переключению вновь проложенного магистрального водопровода диаметром 300 мм.

Как сообщает пресс-служба предприятия, воды не будет с 9:00 до 23:00 по следующим адресам:

ул. Генерала Петрова, 37-61;

ул. Гайдара, 23-29, 32-74б;

ул. Генерала Вишневского, 13/1;

ул. Ицхака Рабина, 25-29. «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).