Бывшим пограничникам, выдворившим Саакашвили из Украины, объявили подозрение 55 Люди, Новости

Двум бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины объявили подозрение в превышении служебных полномочий.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В сообщении сказано, следователи центрального аппарата ГБР провели обыски в Одесской области и в Киеве. Они установили, что бывшие руководители Департамента оперативной деятельности и Отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы Украины незаконно задержали Михаила Саакашвили и переместили его в Республику Польша в феврале 2018 года.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Расследованием занимается Офис Генерального прокурора вместе с центральным управлением СБУ.

Напомним, 12 февраля 2018 года экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «похитили» из ресторана в Киеве. Позже стало известно, что политика выдворили в Польшу по процедуре реадмиссии. 22 февраля Саакашвили опубликовал документ, которым ему запретили въезд в Украину на ближайшие 3 года. Петр Порошенко тогда заявлял, что вопрос реадмиссии Саакашвили в Польшу украинские органы провели «юридически безупречно», иначе экс-губернатора не приняли бы и была бы «другая реакция».

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