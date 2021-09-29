Бывшего киевского копа будут судить в Одессе за сбыт поддельной валюты 50 Криминал, Новости

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении иностранца и киевлянина по факту ввоза, хранения и сбыта поддельной иностранной валюты.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, по версии следствия, 25-летний гражданин соседнего государства и 26-летний житель столицы сбывали на территории Украины поддельные доллары США, которые ввозились из Турецкой Республики.

Правоохранители задокументировали факт сбыта дельцами поддельных 1000 долларов.

Следует отметить, что иностранец включен в список лиц, угрожающих национальным интересам и безопасности Украины, к которым применены ограничительные меры (санкции) СНБО. Кроме того, в отношении него на рассмотрении суда уже находится обвинительный акт по подозрению в хулиганстве.

За это преступление законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.