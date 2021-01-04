Бюджет Одессы недополучил в 2020-м более 770 миллионов

7 миллиардов 809 миллионов гривен поступили в 2020 году в городской бюджет Одессы.

Об этом сообщила вице-мэр и руководитель гордепартамента финансов Светлана Бедрега на аппаратном совещании 4 января.

По её словам, первоначальный план бюджетных поступлений выполнен на 91% — бюджет недополучил 772 миллиона гривен, из которых 530 миллионов составляют налоги на доходы физических лиц, 170 миллионов — единый налог, а ещё 70 миллионов — это доходы от продажи и аренды земли.

Светлана Бедрега отметила, что такой результат можно считать ещё достаточно позитивным, так как ещё несколько месяцев назад в мэрии полагали, что Одесса недосчитается почти миллиарда гривен из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней общегосударственного карантина. Затем прогноз скорректировали до 840 миллионов.

В мэри добавляют, что по сравнению с показателями предыдущего года доходная часть бюджета, несмотря на все сложности, увеличилась на 465 миллионов гривен, или на 6,4%.