Большинство одесских школ и садиков продолжают работать

Несмотря на переход с 23 сентября Одессы и всей Украины в более строгую — «желтую» — зону антикоронавирусного карантина, массового закрытия общеобразовательных и дошкольных учреждений в городе не планируется.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Михаил Кучук на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета.

Он сообщил, что в большинстве местных школ и детских садов более 80% сотрудников уже сделали как минимум одну прививку от ковида, а потому имеют право работать в обычном режиме. В остальных учреждениях работники прошли ПЦР-тестирование, результаты которых действительны до понедельника, 27сентября, и вице-мэр выразил надежду на то, что на выходных указанные сотрудники вакцинируются хотя бы в первый раз.

Кроме того, Михаил Кучук поручил подготовить полный перечень учреждений, которые имеют право работать, «чтобы все одесситы об этом знали».