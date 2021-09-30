Более 4000 одесситов продолжают болеть ковидом 41 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 392 одессита.

Всего с начала эпидемии по состоянию на 30 сентября в Одессе зарегистрированы 71 764 случая коронавирусной болезни.

По данным на 30 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 227 пациентов, из них 31 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии — 196 пациентов, из них семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 217 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 — 29 детей.

В двух опорных больницах Одессы свободны 84 койки для госпитализации пациентов, все они обеспечены кислородом.

За последние сутки зарегистрирован 21 новый случай ковида у детей (17 мальчиков и четыре девочки).

За минувшие сутки выздоровели 103 одессита, продолжают болеть 4034 человека.