Более 300 протоколов о нарушении карантина составили одесские полицейские за выходные

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По результатам проверок полицейские составили 110 административных протоколов на должностных лиц за невыполнение требований ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 170 тыс. гривен.

Кроме того, 197 постановлений полицейские вынесли на нарушителей масочного режима, им грозит штраф от 170 до 255 грн. Нарушителей выявляли в общественных местах и транспорте.