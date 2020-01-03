Бедствие танкера Delfi в Одессе: специальная комиссия завершила расследование аварии и назвала причины 98 Новости

Государственная служба морского и речного транспорта Украины закончила проведение расследования аварийного морского происшествия, которое произошло 20 ноября 2019 года с танкером-бункеровщиком «Delfi» (флаг – Молдова, судовладелец «MISTER DRAKE PC». Напомним, судно потерпело бедствие, в результате чего его прибило около пляжа «Дельфин» в Одессе.

Отмечается, что по итогам расследования составлен акт, который содержит полную информацию о случившемся, в том числе его участниках и причинах.

Среди причин стоить выделить аварийное состояние судна, многочисленные нарушения, в том числе и требований о количестве членов экипажа и не содержание капитаном и экипажем рекомендаций обычной морской практики, которая касается практических приемов управления судном во время стоянки на якоре в аварийном состоянии.

Кром этого, были установлены обстоятельства, которые могли способствовать возникновению аварийного морского события.

Напомним, в районе крушения танкера в Одессе устанавливали боновые ограждения для сбора нефтепродуктов.

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