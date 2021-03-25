Банда жителей Закавказья выкрала, пытала и ограбила молодого парня в Одессе 6 Новости

Полицейские Одессы разоблачили этническую преступную группировку, совершившую разбойное нападение на 21-летнего жителя Луганской области.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, четырем гражданам одной из стран Закавказья в возрасте от 30 до 37 лет сообщили о подозрении по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, двое из них задержаны.

По данным полиции, в феврале они выследили в Одессе 21-летнего жителя Луганской области и, представившись работниками полиции, вывезли его из города в частный дом, где стали требовать 15 000 долларов несуществующего долга.

Чтобы заставить выполнить их требования, злоумышленники применяли к потерпевшему физическое насилие. Так и не достигнув результата, они отобрали у пострадавшего золотые украшения и, воспользовавшись ключами от квартиры и автомобиля, которые были при нем, поехали в его квартиру. Забрав одежду, компьютерную технику, мобильные телефоны, 500 долларов США и автомобиль, правонарушители вернулись к пострадавшему увезли его в город и выбросили на одной из остановок общественного транспорта, откуда он был доставлен в больницу.

В настоящее время всем четырем объявлено подозрение по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, двое из них задержаны в порядке ст. 191 Уголовно-процессуального кодексу. Решается вопрос о внесении дополнительных сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (Пытки), ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.