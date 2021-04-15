Автомобиль с шестью гробами не доехал до Одессы из-за столкновения с грузовиком «Укрпочты» 15 Новости

Автомобиль ритуального агентства с телами умерших от коронавируса столкнулся с грузовиком «Укрпочты».

Микроавтобус Fiat Scudo перевозил тела в шести гробах из Запорожья в Одессу для проведения кремации.

Возле села Михайло-Ларино Николаевской области микроавтобус столкнулся с автомобилем «Укрпочты» Foton. Водитель микроавтобуса погиб, его тело зажало в машине — умершего пришлось деблокировать. Второго водителя госпитализировали.

На месте ДТП работают следователи в специальных костюмах для защиты от коронавируса. Движение по трассе полностью заблокировано в обоих направлениях.