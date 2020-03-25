Аудиторы подтвердили хищения при выплатах зарплат и премий в Одесском порту 67 Новости

Аудиторы по обращению руководства ГП «Одесский морской торговый порт» провели проверку деятельности предприятия за 2019 года, в ходе которой подтвердились факты хищений прошлых руководителей при выплатах зарплат и премий.

Об этом сообщает пресс-служба Южного офиса Госаудитслужбы.

В течение прошлого года порт работал без утвержденного финансового плана и являлся убыточным. При этом бывшее руководство предприятие незаконно выписывало себе премии на общую сумму в три миллиона гривен.

Напомним, что бывший исполняющий обязанности главы ГП «Одесский морской торговый порт» Виктор Войтко попался на незаконном начислении премий самому себе.

Кроме того, в порту по документам числилось семь сотрудников, которые в реальности отсутствовали на рабочих местах. Это привело к потерям на сумму в 5,4 млн гривен. Материалы аудита переданы в полицию.

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