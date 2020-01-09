Аудитори перевірять управління капітального будівництва Одеської ОДА 93 Места, Новости

Працівники апарату Південного офісу Держаудитслужби розпочинають ревізію фінансово-господарської діяльності управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації. Про це повідомляється на офіційному сайті аудиторів.

Ревізія провотиметься згідно з Планом проведення заходів державного фінансового контролю Південного офісу Держаудитслужби на І квартал 2020 року.

Також у Південному офісі Держаудитслужби зазначили, що кожен громадянин може поінформувати про можливі порушення фінансово-бюджетної дисципліни в управлінні капітального будівництва за телефоном (048) 728-36-86 або надіслати інформацію на електронну адресу doviraaudit@gmail.com.

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