Арестованы таможенники, действия которых нанесли ущерб государству в 600 миллионов 29 Криминал, Новости

Правоохранители Одесской области разыскали и арестовали двух работников Южной таможни, действия которых нанесли ущерб государству в 600 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Благодаря надлежащим координационным действиям прокуроров в уголовном производстве, оперативниками установлено местонахождение двух таможенников, которые находились в розыске», – сказано в сообщении.

Задержанные причастны к схеме беглого украинского бизнесмена по продаже нерастаможенного топлива на территории Украины.

По версии следствия, должностные лица таможни подделывали документы о якобы транзитном вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины. Они тем самым способствовали уклонению от уплаты налогов подконтрольными бизнесмену предприятиями. В свою очередь капитан танкера имитировал перевозки топлива. Злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб в 600 млн грн.

Сейчас суд избрал двум подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Розыск их сообщника и капитана судна продолжается.

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