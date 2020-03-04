Апелляционный суд отменил запрет на застройку 4 гектаров на Межрейсовой базе моряков 38 Места, Новости

Пятый апелляционный административный суд отменил решение Одесского окружного административного суда, который запретил застройку площади порядка 4 гектаров на Межрейсовой базе моряков.

Об этом сообщил на своей странице активист Олег Михайлик, который подавал иск в Окружной админсуд.

«Когда речь идет о 40 миллионах долларов, подаренных Одесским городским советом строительной компании «Будова», то суд в Одессе становится на сторону застройщика. И плевать суду, как и строительной мафии, зарабатывающей деньги на уничтожении Одессы, на парки, деревья, жизнь и здоровье всех одесситов. Апелляционный суд в очередной раз доказал своим решением полное бесправие простых одесситов в борьбе за свой город. Жаль… Но сдаваться никто не собирается», – написал активист.

С жалобой на решение Окружного суда в апелляционный суд обратился Департамент архитектуры и градостроительства Одесского горсовета. В департаменте настаивают, что строительство не нарушает права конкретно Олега Михалика, территория не входит в зеленую зону и вообще строят там не жилье, а гостиницу. Суд также взыскал с Олега Михайлика 20 тысяч гривень. Как заявили в департаменте, именно такие судебные издержки понес город.

Напомним, в ноябре прошлого года Одесский окружной административный суд удовлетворил иск активиста Олега Михайлика и наложил запрет на застройку площади порядка 4 гектаров на Межрейсовой базе моряков.

Участок, на котором находится Межрейсовая база моряков, является прибрежной территорией. В 2006 году Одесский городской совет продал эту землю лицу, которое передало это участок на праве собственности 26 физическим лицам, и в дальнейшем было ликвидировано. В 2011 Одесская национальная юридическая академия заключила с Фондом госимущества Украины договор аренды зданий и сооружений Межрейсовой базы моряков. Речь шла о семиэтажном и трехэтажном жилых корпусах, двухэтажном лечебном корпусе, административном корпусе, здании клуба, здании столовой и т. п. Общая площадь сданных в аренду сооружений составляла более 20 тысяч квадратных метров. 11 октября 2012 года арендатор снес одно из арендуемых зданий – лечебный корпус, и на освобожденном таким образом участке началось строительство здания церковно-приходской школы, которое продолжается до сих пор.

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