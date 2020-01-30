Антикоррупционный суд может затянуть дело Труханова, чтобы он смог принять участие в выборах

Несмотря на обнадёживающее начало в деле о незадекларированных доходах мэра Одессы Геннадия Труханова, конец может оказаться совсем не таким, как его предрекали. На сегодняшний день градоначальник Южной Пальмиры получил предварительное одобрение от Игоря Коломойского, который имеет огромное влияние на Президента и государственные структуры. Предметом договоренностей является обеспечение Труханову затягивания процесса по обвинению в сокрытии доходов и имущества гражданской жены в своей декларации. Кругом-бегом детективы НАБУ и прокуроры САП считают, что Геннадий Леонидович «забыл» указать в декларации порядка 50 млн гривен.

В Киеве рассматривают вариант, при котором по приговору Антикоррупционного суда в феврале-марте Труханов получит наказание в виде штрафа и отстранения от должности. Таким образом, он не сможет участвовать в мэрской избирательной кампании предстоящей осенью.

При таком развитии событий Геннадию Леонидовичу просто необходимо было найти поддержку в лице главного олигарха страны Игоря Коломойского. Особо остро это вопрос стал после ссоры с бизнесменом Владимиром Галантерником.

Рассматривается два варианта развития событий относительно судьбы Труханова:

даже первая инстанция Антикоррупционного суда не вынесет приговор до начала выборов. Об этом может свидетельствовать подчеркнутая уверенность Геннадия Труханова на последнем заседании суда по недостоверному декларированию 23 января 2020 года. Сразу после окончания заседания он выразил твердую мысль о том, что он сможет участвовать в выборах, так как вряд ли Антикоррупционный суд успеет рассмотреть все 30 с лишним томов дела. По его словам, суд рассмотрел всего лишь три тома уголовного производства;

вынесение решения первой инстанции до начала местных выборов, но дальше последует апелляционное рассмотрение, которое может продлиться и до конца года. К местным выборам Труханов будет иметь решение суда первой инстанции, которое так и не вступило в законную силу, что даст ему полное право участвовать в выборах.

При таком развитии событий Труханов получает дополнительный козырь перед выборами. Весь этот уголовный процесс против себя он сможет преподнести общественности в качестве карательной операции Киева по устранению чересчур независимого мэра-хозяйственника. Эту политическую игру он уже начал претворять в жизнь. После вышеупомянутого судебного заседания он также заявил, что обвинение в недостоверном декларировании используется некими лицами для устранения его от управления городом.

По информации источника в Офисе Президента Украины, хоть Коломойский и Труханов нашли точки соприкосновения, но с Зеленским пока не получается найти общий язык. Владимир Зеленский делает ставку на возможном участии в выборах Одесского городского головы своего кандидата от партии «Слуга народа». Впрочем, Труханов попытается убедить и его.

Причиной такого разновекторного движения в политическом олимпе Украины является относительная самостоятельность Зеленского как Президента. Поэтому договоренности Труханова с Коломойским могут и не воплотиться в реальность.

В случае принятия Зеленским предложения Труханова доверие к новому Президенту в городе окажется на нуле и рейтинг партии значительно снизится перед самыми местными выборами. Получается, что обещания Зеленского о новых лицах во власти — всего лишь миф и предвыборный трюк.

Не стоит ожидать изменений и в Одесском городском совете, если Труханов останется мэром. В совет попадут депутаты от «Слуги народа», с которыми просто будет труднее договариваться за принятие тех, или иных решений.

Судьба Труханова сейчас в значительной степени зависит от политический воли Президента Зеленского и лишь ему решать будет ли в Одессе новый мэр или же нас ожидает пересохранение Труханова.

На пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что у него пока нет утвержденного кандидата на пост Одесского городского головы, но в то же время он очень хотел бы видеть мэром Одессы телеведущего Александра Андросова. Поначалу Андросов отказывался от этой должности, поскольку большая политика его не очень интересует. Имеется информация, что телеведущий все же согласился на предложение Зеленского. Фактически Андросов будет именно тем «новым лицом», которое должно победить местные кланы, ведь ранее он нигде в «политических спектаклях» не участвовал и лишь был официальным доверенным лицом Зеленского в Одесской области на президентских выборах.

Два одесских нардепа также рассматриваются на мэрское кресло. Но их кандидатуры имеют статус запасного аэродрома или же пришедшего на собеседование молодого специалиста без опыта работы, которому обещали обязательно перезвонить и сообщить о результатах. Ранее интернет-издание «Монитор» публиковало информацию о том, что возможными кандидатами могут стать нардепы Алексей Леонов и Александр Горенюк. Между однопартийцами идет борьба за право быть выдвинутыми партией, поскольку без бренда «Зе-команды» ни первый, ни второй никогда не стали бы даже народными депутатами. Стоит отметить, что данные кандидаты имеют отношения к крупным застройщикам. Так, ряд СМИ связывает Алексея Леонова со строительной компанией «Мегалайн», собственником которой является одноклассник и друг нардепа Дмитрий Старовойтов. Депутат Александр Горенюк ранее работал ассистентом гендиректора строительной компании «SAGA Development», которая принадлежит киевскому застройщику и другу главы Офиса Президента Украины Андрею Ваврышу.

От партии «Слуга народа» строительное лобби в лице Старовойтова и Ваврыша может попытаться пропихнуть своего человека в кресло мэра и Одесса получит то же, что и было при Труханове.

Застройщику важно иметь своего мэра, поскольку он назначает главного архитектора города. Директор департамента архитектуры выдает градостроительные условия и ограничения, являющиеся основополагающим документом для начала проектирования будущего здания и получения разрешений на строительство от Госархстройконтроля. По указу руководства города архитектор может просто перестать выдавать градусловия, что, например, и произошло с компанией «Kadorr Group».

Выдвижение Леонова усложняется тем фактом, что нардеп на сегодняшний день относится к группе влияния бизнесмена Павлюка. Это демонстрирует, что Леонов не имеет отношение непосредственно к команде Президента Владимира Зеленского и вряд ли он будет выбран кандидатом в стратегически важный для политической силы город.

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