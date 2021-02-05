Антикоррупционный суд арестовал землю под Дачей Маразли

Высший антикоррупционный суд Украины наложила арест на земельные участки площадью более 1 гектара, в границах которых находится комплекс сооружений одесской Дачи Маразли.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), по ходатайству которого было принято данное судебное постановление.

Арест предусматривает запрет на отчуждение и использование земельных участков в части осуществления строительных работ. Сами же сооружения, расположенные на арестованных участках, являются объектом расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений дачи Маразли в пользу частных структур.

В НАБУ напомнили, что комплекс указанных исторических зданий оказался под угрозой разрушения: на их территории планировали высотное строительство.