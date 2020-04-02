Администрация морпортов судится с бизнесменом и мэрией за паркинг на Таможенной: оказывается, вся площадь принадлежит государству 23 Новости

Администрация морских портов Украины судится с физлицом-предпринимателем Ингой Молла и мэрией Одессы (третье лицо на стороне ответчика) за часть Таможенной площади города, которую используют под стоянку автомобилей.

Соответствующий иск АМПУ подала в Хозяйственный суд Одесской области в конце марта этого года.

Кроме горсовета, суд привлек в качестве третьей стороны КП «Одестранспарксервис», которое заключило с ФЛП договор балансодержания мест для парковки.

В Администрации морпортов настаивают, что вся Таможенная площадь (6200 кв.м.) является объектом государственной собственности и находится у нее на балансе. Однако, несмотря на это, в 2014 году горсовет включил 1089 кв. м в перечень специальных земельных участков, отведенных для организации и проведения деятельности по обеспечению паркования транспортных средств в городе Одесса. В 2018-м паркинг, причем уже площадью 1852 кв. м., передали Инге Молла.

Администрация требует, чтобы предприниматель прекратила хозяйственную деятельность на объекте и вернула его госпредприятию. Кроме того, портовики настаивают на возмещении убытков, якобы понесенных АМПУ от неполученной арендной платы в период с 14 сентября 2018 года (когда был заключен договор) по февраль 2020-го. Это 41,7 тыс. грн.

Отметим, что в августе прошлого года Администрация морпортов разместила в официальном издании Фонда госимущества «Ведомости приватизации» объявление о сдаче в аренду указанного паркинга сроком на 2 года 11 месяцев. Объект оценили в 8 млн 760 тыс. грн.

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