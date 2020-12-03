933 жителей Одесской области заразились коронавирусом за сутки 76 Новости

47 810 случаев COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на 3 декабря.

Как сообщает Одесская мэрия, из них 21 252 человека — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 933 новых случаев заболевания, из них 545 — у одесситов, 388 — у жителей районов области.

По данным на 3 декабря, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 288 пациентов с COVID-19, из них 58 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 230 пациентов, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 48 человек с подозрением на COVID-19.

28 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 68 человек — в ГКБ №10, 123 человека — в городской больнице №5, 21 ребенок — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 2 декабря, в опорных городских медучреждениях Одессы свободна 31 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19 у детей (19 девочек и 12 мальчиков), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровел 61 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 11 362 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 9617 одесситов.