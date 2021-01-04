93 одесситов заразились коронавирусом за сутки 240 Новости

72 600 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 4 января в Одесской области, из них 32 614 человек — у жителей Одессы.

Как сообщает пресс-служба Одесской мэрии, за последние сутки в регионе зарегистрированы 285 новых случаев заболевания, из них 93 — у одесситов.

По данным на 4 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 184 пациента с COVID-19, из них 52 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 132 пациента, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили девять человек с подозрением на COVID-19.

59 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 22 человека — в ГКБ №10, 89 человек — в городской больнице №5, двое детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей, две девочки находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 732 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 22 946 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 9 668 одесситов.

По состоянию на 16:00 4 января в одесских опорных больницах 148 свободных мест для госпитализации ковид-больных.