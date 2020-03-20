90 000 грн: такие убытки понес «Одесгорэлектротранс» из-за буйных пассажиров 51 Люди, Новости

В КП «Одесгорэлектротранс» посчитали ущерб, нанесенный трамваям и троллейбусам пассажирами. Он составил 90 тыс. грн.

Об этом сегодня сообщил заместитель директора предприятия Александр Коваль.

Он отметил, что два троллейбуса БКМ и один «Богдан» были выведены из строя, при этом первые два будут восстановлены в ближайшее время. А вот когда на маршрут выйдет «Богдан», неизвестно.

Александр Коваль также подчеркнул, что сравнительно со вчерашним днем, 20 марта для водителей прошло спокойней, хотя и не без инцидентов. К тому же, на улицы Одессы вышло больше маршруток.

Напомним, что 19 и 20 марта троллейбусы и трамваи принимали не более 10 пассажиров. Это вызвало недовольство людей, которые наносили ущерб транспорту и даже нападали на водителей.

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