9 жителей Одессы умерли за сутки от ковида 11 Новости

94 872 случая COVID-19 зарегистрированы на 18 марта в Одесской области, из них 43 607 — в Одессе.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 510 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 997 новых случаев заболевания.

Умерли 16 жителей области, в том числе 9 в Одессе.

По данным на 18 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 277 пациентов с COVID-19, из них 70 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 207 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19. 70 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходит лечение в ГКБ №1, 71 человек — в ГКБ №10, 110 человек — в городской больнице №5, 15 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 17 марта, в опорных больницах Одессы свободны 35 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 15 новых случаев COVID-19 у детей (десять мальчиков и пять девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 109 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 37 238 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 5529 одесситов.