883 одессита заболели COVID-19 за сутки 15 Новости

115 171 случай COVID-19 зарегистрирован по состоянию на 6 апреля в Одесской области, из них 53 859 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 883 одессита, в целом по региону зарегистрированы 1436 новых случаев заболевания.

СНБО сообщает о 24 летальных случаях в регионе, по данным мэрии в Одессе скончались 20 больных.

По данным на 6 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 289 пациентов с COVID-19, из них 86 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 203 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 35 человек с подозрением на COVID-19.

81 пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходит лечение в ГКБ №1, 70 человек — в ГКБ №10, 110 человек — в городской больнице №5, 67 пациентов – в городской больнице №8, 32 ребенка — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 5 апреля, в опорных больницах Одессы свободны 24 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 25 новых случаев COVID-19 у детей (14 мальчиков и 11 девочек).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 384 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 40 235 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 12 566 одесситов.