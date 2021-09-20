8700 одесситов вакцинировались от ковида на выходных 39 Люди, Новости

8687 человек были привиты от коронавируса в десяти центрах массовой вакцинации, которые работали в Одессе в субботу и воскресенье, 18 и 19 сентября.

Для прививок использовались вакцины Comirnaty (Pfizer), AstraZeneca и CoronaVac, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Случаев побочных реакций и осложнений после введения вакцины в Одессе зарегистрировано не было.

В общей сложности к 20 сентября в Одессе сделано 303 875 прививок от ковида. Полный курс вакцинации (два укола) завершили 143 068 одесситов.

В мэрии напомнили, что в Одессе ежедневно работают стационарные прививочные пункты во всех центрах первичной медико-санитарной помощи, а также центры вакцинации в издательстве «Черноморье» (пл. Деревянко, 1) и в аэропорту. При посещении пункта вакцинации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, при прохождении ревакцинации — заграничный паспорт для оформления международного свидетельства о вакцинации.

К 20 сентября полный курс вакцинации от коронавируса, включающий две прививки, прошли 5 152 834 жителя Украины. В Одесской области полностью привиты 238 252 человека, в Николаевской — 146 656, в Херсонской — 130 431.