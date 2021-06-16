861 одессит продолжает болеть ковидом 15 Новости

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 12 одесситов.

В целом с начала эпидемии на 16 июня 2021 года в Одессе зарегистрированы 65 484 случая COVID-19.

По данным на 16 июня, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 54 пациента с COVID-19, из них 8 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 46 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили десять человек с подозрением на COVID-19.

По данным на 8:00 16 июня, в двух опорных больницах Одессы свободны 412 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели пять одесситов, продолжает болеть 861 человек.