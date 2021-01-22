86 одесситов заболели ковидом за сутки 95 Новости

79 743 случая COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на 22 января

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 35 613 — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 287 новых случаев заболевания, из них 86 — у одесситов, 201 — у жителей районов области.

По сообщению ковид-портала СНБО, умерли 8 жителей региона.

По данным на 22 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 153 пациента с COVID-19, из них 53 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 100 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 10 человек с подозрением на COVID-19. 38 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 21 человек — в ГКБ №10, 29 человек — в городской больнице №5, семь детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 21 января, в опорных городских медучреждениях Одессы свободна 351 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка, мальчик находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 1378 жителей области.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 30 400 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 4 572 одессита.