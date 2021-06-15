858 одесситов продолжают болеть ковидом 19 Новости

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 15 июня 2021 года в Одесской области зарегистрированы 140 194 случая COVID-19. Из них 65 472 человека — жители Одессы.

За последние сутки COVID-19 заболели 16 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 48 новых случаев заболевания.

По данным на 15 июня, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 60 пациентов с COVID-19, из них 11 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 49 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили девять человек с подозрением на COVID-19.

По данным на 8:00 15 июня, в двух опорных больницах Одессы свободны 409 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 20 одесситов, продолжают болеть 858 человек.