8501 одессит болен коронавирусом 64 Новости

74 644 случая COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на 7 января 2021 года, из них 33 539 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 694 новых случая заболевания, из них 297 — у одесситов.

По данным ковид-портала СНБО Украины, умерли в регионе за сутки 14 человек, выздоровели 1428 человек, в том числе 718 одесситов. Продолжают болеть 22 912 жителей области, в том числе 8501 одессит. Это на 748 человек меньше, чем накануне.

Одесская мэрия сообщает, что на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 155 пациентов с COVID-19, из них 36 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 119 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 17 человек с подозрением на COVID-19. 56 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 15 человек — в ГКБ №10, 74 человека — в городской больнице №5, четыре ребенка — в детской городской больнице №3.

По состоянию на 16:00 7 января, в одесских опорных больницах 245 свободных мест для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19 у детей (четыре мальчика и четыре девочки), находятся на амбулаторном лечении.