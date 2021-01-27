82 одессита заболели ковидом за сутки 87 Новости

137 пациентов с COVID-19 находятся по данным на 27 января на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице.

Как сообщает Одесская мэрия, из них 48 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 89 пациентов, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ в режиме СИПАП.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19.

33 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 21 человек — в ГКБ №10, 39 человек — в городской больнице №5, пять детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 26 января, в опорных больницах Одессы свободные 387 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка, мальчик находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 329 жителей Одессы.

На данный момент в Одессе зарегистрирован 31 301 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 4039 одесситов.