81 одессит заболел коронавирусом за сутки 140 Новости

81 593 случая COVID-19 зарегистрированы по состоянию на утро 2 февраля в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 36 369 человек — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрирован 131 новый случай заболевания, из них 81 — у одесситов.

По данным на 2 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 132 пациента с COVID-19, из них 45 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 87 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили десять человек с подозрением на COVID-19.

20 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 27 человек — в ГКБ №10, 34 человека — в городской больнице №5, один ребенок — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 1 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 266 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей, они находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровел 51 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 32 475 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 222 одессита.