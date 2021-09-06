7897 одесситов привились от ковида на выходных 27 Люди, Новости

6208 горожан посетили 4 и 5 сентября центры массовой вакцинации в Одессе.

Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии и. о. директора департамента охраны здоровья Левон Никогосян, еще 1629 человек привились в пунктах вакцинации и 60 одесситов укололи сотрудники мобильных бригад.

Для первой дозы использовались препараты Coronavac и AstraZeneca, Pfizer и Moderna пока доступны только для ревакцинации.

Левон Никогосян отметил, что Минздрав обещает увеличить дозы препарата Pfizer, которым хочет уколоться большинство решившихся на вакцинацию, и скоро он будет доступен и для первого укола.

В минувшем месяце вакцинировалось 117 тысяч одесситов. А с начала прививочной кампании – 252 640 человек. 118 332 из них прошли полный курс вакцинации.