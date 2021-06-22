7 одесситов заболели ковидом за сутки 16 Новости

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели семь одесситов.

В целом с начала эпидемии на 22 июня 2021 года в Одессе зарегистрированы 65 548 случаев COVID-19.

По данным на 22 июня, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 60 пациентов с COVID-19, из них 32 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 28 пациентов, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили четыре человека с подозрением на COVID-19.

В городской больнице №5 проходят лечение 16 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19.

На утро 22 июня в двух опорных больницах Одессы свободны 349 коек для госпитализации пациентов с COVID-19, в двух отделениях инфекционной больницы на 70 коек в настоящее время проводятся ремонтные работы.

За последние сутки новых случаев COVID-19 у детей не зарегистрировано.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 63 334 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 611 одесситов.