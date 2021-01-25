69 жителей Одесской области заболели ковидом за сутки, четверо умерли 109

80 220 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 25 января в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, 35 819 из них — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 166 новых случаев заболевания, из них 69 — у одесситов. Умерли в области четыре человека, по данным ковид-портала СНБО Украины.

По данным на 25 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 133 пациента с COVID-19, из них 37 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 96 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили три человека с подозрением на COVID-19. 38 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 26 человек — в ГКБ №10, 45 человек — в городской больнице №5, семь детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 24 января, в опорных больницах Одессы свободны 366 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей, три девочки находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 279 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 30 848 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 4 325 одесситов.

За последние сутки от Одесского областного лабораторного центра поступила информация о четырех новых летальных случаях у жителей Одессы с COVID-19. В их числе три мужчины и одна женщина в возрасте от 58 лет до 81 года. Эти случаи были зафиксированы 1, 7, 19 и 22 января.