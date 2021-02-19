68 одесситов заразились коронавирусом за сутки 27 Новости

84 123 жителя Одесской области заразились COVID-19 с начала пандемии, 37 564 из них — в Одессе.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 238 новых случаев заболевания, из них 68 — у одесситов.

По данным на 19 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 173 пациента с COVID-19, из них 66 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 107 пациентов, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ в режиме СИПАП. За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 12 человек с подозрением на COVID-19.

21 пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходит лечение в ГКБ №1, 27 человек — в ГКБ №10, 24 человека — в городской больнице №5, семь детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 18 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 238 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы четыре новых случая COVID-19 у детей (три мальчика и одна девочка), находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 79 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 34 899 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1956 одесситов.