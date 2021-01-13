6726 одесситов продолжают болеть коронавирусом 20 Новости

76 803 случая COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 13 января в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 34 465 — у одесситов.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 514 новых случаев заболевания, из них 283 — у жителей Одессы.

Умерло 10 жителей Одесского региона, в том числе 6 одесситов, выздоровели — 956. Продолжают болеть 6726 одесситов.

По данным на 13 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 164 пациента с COVID-19, из них 41 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 123 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19.

39 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 12 человек — в ГКБ №10, 70 человек — в городской больнице №5, пять детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 12 января, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 334 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев COVID-19 у детей (четыре девочки и два мальчика), находятся на амбулаторном лечении.