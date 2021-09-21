С четверга в Одессе смогут работать только две трети школ 39 Люди, Новости

Когда Одесса перейдет в «желтую» карантинную зону, в городе продолжат работать 78 школ, 85 детсадов и 9 учреждений внешкольного образования.

Об этом написала на своей странице в Facebook директор гордепартамента образования Елена Буйневич.

Она сообщила, что в Одессе вакцинированы почти 70% работников учебных заведений.

«Параллельно в сети работают те, кому больше негде работать. Ни один преподаватель одесской школы не лишился жизни из-за вакцины. Вместе с Левоном Никогосяном (директор гордепартамента здравоохранения. — Ред.) отслеживаем фейковые сообщения. Пожалуй, это должны рассматривать правоохранители. Подчеркиваю: никого без вакцины не уволят», — написала Буйневич.

Добавим, что всего в Одессе 122 школы и 133 детсада. Желтая зона начнет действовать 23 сентября.