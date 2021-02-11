64 одессита заболели ковидом за сутки 37 Новости

82 899 случаев COVID-19 зарегистрированы на 11 февраля 2021 года в Одесской области, из них 36 956 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 155 новых случаев заболевания, из них 64 — у одесситов.

По данным на 11 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 144 пациента с COVID-19, из них 49 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 95 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступил 21 человек с подозрением на COVID-19. 19 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 22 человека — в ГКБ №10, 25 человек — в городской больнице №5, двое детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 10 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 285 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка, девочка находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 46 жителей Одессы. К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 33 894 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 365 одесситов.