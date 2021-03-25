25 жителей Одесской области умерли за сутки от коронавируса 19 Новости

1235 случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы за минувшие сутки в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, 587 из них — у жителей Одессы.

Умерли за сутки 25 человек в регионе, 7 в Одессе.

Всего по состоянию на 25 марта 2021 года в Одесской области зарегистрированы 101 783 случая COVID-19, в том числе 47 245 — у жителей Одессы.

По данным на 25 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 308 пациентов с COVID-19, из них 82 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 226 пациентов, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступил 41 человек с подозрением на COVID-19.

78 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 78 человек — в ГКБ №10, 113 человек — в городской больнице №5, 13 человек – в городской больнице №8, 31 ребенок — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 25 марта, в опорных больницах Одессы свободны 39 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 16 новых случаев COVID-19 у детей (11 мальчиков и 5 девочек).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 142 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 38 023 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 8 328 одесситов.