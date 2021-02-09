Владелец заброшенного корпуса завода «Эпсилон» на Деволановском спуске в Одессе пригнал экскаватор для окончательного демонтажа здания.

Как сообщает 8News, особых усилий прикладывать не пришлось — всё само рушилось, как карточный домик.

Городские власти говорят, что демонтаж осуществляется за счёт владельца.

«Это здание находилось в собственности несколько лет и по договорённости с собственником принято решение о том, что все аварийные элементы будут демонтированы», — сообщил председатель администрации Приморского района Одессы Марат Королёв.

Он заверил, что никакого высотного строительства на месте снесённого дома не планируется.

Заброшенное строение на Деволановском спуске обрушилось 3 февраля, повредив фонарь и лестницу под мостом Коцебу.